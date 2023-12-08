"Ювентус" переміг "Наполі" та вийшов на перше місце у Серії А (відео)

"Стара синьйора" відібрала в "Інтера" лідерство у чемпіонаті Італії.

"Ювентус" обіграв "Наполі" у центральному поєдинку 15-го туру італійської Серії А. Матч у Турині завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "б'янконері" забили на початку другого тайму. На 51-й хвилині захисник Федеріко Гатті завдав результативного удару після передачі Андреа Камб'ясо.

Ця перемога дозволила підопічним Массіміліано Аллегрі (36 очок) очолити турнірну таблицю Серії А, посунувши "Інтер" (35 балів) на другу позицію. Щоправда, "нерадзуррі" мають матч у запасі.

"Наполі", який є чинним володарем "скудетто", зазнав другої поразки поспіль у чемпіонаті Італії. Минулого туру "партенопейці" розгромно програли "Інтеру" (0:3). Команда Вальтера Маццаррі йде на 5-й сходинці, маючи у своєму активі 24 залікові пункти.

У наступному турі "Ювентус" 15 грудня на виїзді зіграє проти "Дженоа" українця Руслана Малиновського. Днем пізніше неаполітанський клуб прийме "Кальярі".

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