"Дніпро-1" зіграв унічию з "Поліссям" та одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ (відео)

Дніпряни та житомирці не визначили сильнішого у центральному матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу.

"Полісся" та "Дніпро-1" зіграли внічию у стартовому поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч у Житомирі завершилася з рахунком 1:1 .

Перший тайм матчу минув без голів. Одразу після перерви команда Юрія Максимова вийшла вперед – Олександр Філіппов забив після прострілу з правого флангу від Володимира Адамюка.

Однак втримати перемогу дніпряни не зуміли. На 62-й хвилині "Полісся" зрівняло рахунок – Лукас Тейлор виконав чудовий сольний прохід і пробив повз голкіпера.

Ближче до кінця матчу житомирський клуб претендував на пенальті. На 79-й хвилині головний арбітр Микола Балакін призначив 11-метровий у ворота "Дніпра-1" після падіння Дмитра Шастала у карному майданчику суперника, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення.

Огляд матчу "Полісся" – "Дніпро-1"

Буде додано незабаром.

Після цієї нічиєї "Дніпро-1" (34 очки) став одноосібним лідером УПЛ, обійшовши на один бал "Кривбас". Щоправда, криворіжці мають гру в запасі. "Полісся" (32 пункти) залишилося на третій позиції.

На цьому для дніпрян і житомирців перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).

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