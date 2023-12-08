Зірки попрощалися з відомим українським актором Василем Кухарським

Українські артисти висловили щирі співчуття.
Низка українських артистів, серед яких Святослав Вакарчук, Коля Сєрга, Михайло Іллєнко та Ірина Цілик, емоційно попрощалися з Василем Кухарським, який 7 грудня помер у 42-річному віці внаслідок тяжкого поранення, отриманого на війні.
Так, зірки у своїх фотоблогах оприлюднили останні щемливі слова своєму колезі, товаришу та Герою України.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував чорно-біле фото Василя й розповів про їхню історію знайомства. Так, вони вперше побачилися на зніманнях кліпу. За словами фронтмена гурту, актор випромінював неабияку силу духу.
"Не стало Василя Кухарського… Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманого на фронті. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому… Ми познайомились на зніманнях нашого кліпу "Тримай". Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата – це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці… Щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам'ять герою Василю Кухарському. Героям слава!", - написав Вакарчук.
Слова підтримки та співчуття висловив і Коля Сєрга. Він знав Кухарського досить добре, адже співпрацював з ним в рамках свого благодійного проєкту "Культурний Десант".
"Сьогодні не стало нашого побратима, воїна, члена "Культурного Десанта", актора та неймовірної людини Василя Кухарського. Світла пам'ять тобі, брате", - розчулив артист.
Також пам'ять свого колеги вшанувала українська режисерка Ірина Цілик. Вона висловила свої співчуття рідним і близьким актора.
"Український актор і воїн Василь Кухарський був поранений на фронті кілька місяців тому і таки не зміг повернутися до життя: сьогодні його не стало. Мої безмежні співчуття його дружині Наталці та всім близьким і друзям. Та і всім нам, українцям, зрештою. Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безмежний. Як же боляче", - зворушила підписом Цілик.
На сумну звістку відреагував і кінорежисер Михайло Іллєнко. Саме завдяки провідній ролі у його фільмі "Толока" Василь Кухарський одержав славу.
"Якби можна було б написати Василю довідку, як у фільмі, і повернути його. Цього навіть толокою не зробити", - написав із сумом режисер.
Зазначимо, що актор театру і кіно Василь Кухарський знявся у десятках фільмів і серіалів. Найбільш впізнаваними з його участю є фільми "Толока" та "Максим Оса: золото Песиголовця".
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