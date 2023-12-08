Зірки попрощалися з відомим українським актором Василем Кухарським

Низка українських артистів, серед яких Святослав Вакарчук, Коля Сєрга, Михайло Іллєнко та Ірина Цілик, емоційно попрощалися з Василем Кухарським, який 7 грудня помер у 42-річному віці внаслідок тяжкого поранення, отриманого на війні.

Так, зірки у своїх фотоблогах оприлюднили останні щемливі слова своєму колезі, товаришу та Герою України.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував чорно-біле фото Василя й розповів про їхню історію знайомства. Так, вони вперше побачилися на зніманнях кліпу. За словами фронтмена гурту, актор випромінював неабияку силу духу.

Василь Кухарський / Фото: instagram.com/vakarchuk_official

"Не стало Василя Кухарського… Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманого на фронті. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому… Ми познайомились на зніманнях нашого кліпу "Тримай". Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата – це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці… Щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам'ять герою Василю Кухарському. Героям слава!", - написав Вакарчук.

Василь Кухарський

Слова підтримки та співчуття висловив і Коля Сєрга. Він знав Кухарського досить добре, адже співпрацював з ним в рамках свого благодійного проєкту "Культурний Десант".

"Сьогодні не стало нашого побратима, воїна, члена "Культурного Десанта", актора та неймовірної людини Василя Кухарського. Світла пам'ять тобі, брате", - розчулив артист.

Василь Кухарський / Фото: instagram.com/thekolya

Також пам'ять свого колеги вшанувала українська режисерка Ірина Цілик. Вона висловила свої співчуття рідним і близьким актора.

"Український актор і воїн Василь Кухарський був поранений на фронті кілька місяців тому і таки не зміг повернутися до життя: сьогодні його не стало. Мої безмежні співчуття його дружині Наталці та всім близьким і друзям. Та і всім нам, українцям, зрештою. Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безмежний. Як же боляче", - зворушила підписом Цілик.

Василь Кухарський / Фото: із соцмереж

На сумну звістку відреагував і кінорежисер Михайло Іллєнко. Саме завдяки провідній ролі у його фільмі "Толока" Василь Кухарський одержав славу.

"Якби можна було б написати Василю довідку, як у фільмі, і повернути його. Цього навіть толокою не зробити", - написав із сумом режисер.

Зазначимо, що актор театру і кіно Василь Кухарський знявся у десятках фільмів і серіалів. Найбільш впізнаваними з його участю є фільми "Толока" та "Максим Оса: золото Песиголовця".

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