"Интер" благодаря красивым голам уничтожил "Наполи" и вернул себе лидерство в Серии А (видео)

"Интер" на выезде разгромил "Наполи" в центральном матче 14-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" завершился со счетом 0:3 .

На старте встречи активнее действовали "партенопейцы", но сейвы голкипера Янна Зоммера позволили "нерадзурри" не пропустить.

Под занавес первого тайма подопечные Симоне Индзаги открыли счет в матче. На 44-й минуте после скидки от Николо Бареллы эффектным ударом из-за пределов штрафной забил Хакан Чалханоглу.

Во втором тайме "Интер" удвоил свое преимущество. На 62-й минуте Лаутаро Мартинес передачей нашел Бареллу в штрафной площадке неаполитанцев, а тот непринужденно разобрался с двумя защитниками и пробил мимо вратаря хозяев Алекса Мерета.

В конце матча миланский клуб отличился в третий раз. На 85-й минуте Маркус Тюрам расстрелял пустые ворота после прострела Хуана Куадрадо.

После этой победы "Интер" (35 очков) вернулся на первое место в Серии А. "Нерадзурри" отобрали лидерство у "Ювентуса" (33 балла), который 1 декабря обыграл "Монцу" (2:1). "Наполи" (24 пункта) опустился на пятую позицию.

В следующем туре итальянского чемпионата "Интер" 9 декабря примет "Удинезе". Днем ранее подопечные Вальтера Маццарри на выезде сыграют против "Ювентуса".

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