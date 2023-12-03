Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины

На 87 году жизни скончался соавтор Акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк.

В воскресенье, 3 декабря, скончался соавтор Акта провозглашения независимости Украины, один из основателей "Народного Руху" Леонтий Сандуляк.

Об этом сообщили в Черновицком областном совете.

"На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Сандуляк – первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины. Почетный гражданин города Черновцы", – говорится в сообщении.

Что известно о Леонтии Сандуляке

В Черновицком облсовете напомнили, что Сандуляк был первым во многих отраслях:

первый доктор медицинских наук, профессор из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился.

первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района;

первый глава Черновицкой краевой организации "Народного Руху Украины", а также один из основателей этой организации;

первый глава "Зеленого движения Буковины", а также один из основателей ассоциации "Зеленый мир";

Первый Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в Румынии.

Кроме того Сандуляк был ученым в области гистологии, эндокринологии, экологии и валеологии, автором 150 научных работ, в том числе 5 монографий и пособия по экологии человека; членом Национального союза журналистов Украины.

Леонтий Сандуляк/Фото Исполнительного комитета Бориспольского городского совета

В Национальном музее истории Украины хранится титульная страница черновика Акта провозглашения независимости Украины. Ее утром 23 августа 1991 года написал Левко Лукьяненко в соавторстве с Леонтием Сандуляком. Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Чернетка Акта провозглашения независимости Украины / Фото: Википедия

В 2015 году Сандуляк напомнил, что Левко Лукьяненко хотел назвать Акт провозглашения независимости Украины Универсалом. Однако от этой идеи отказались, чтобы "коммунисты проголосовали".

"Универсалы писали гетманы и Центральна Рада УНР. Коммунисты бы не проголосовали, потому что само слово их раздражало. Я предложил "акт", потому что это хоть и нейтральное слово, но торжественное разовое действие", — рассказывает Сандуляк в интервью "Националистическому порталу" .

Акт провозглашения независимости Украины

Когда состоится прощание

Как сообщил исполнительный комитет Бориспольского городского совета, прощание с Сандуляком состоится 4 декабря в церкви села Большая Старица Бориспольского района Киевской области. Начало в 12:30.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский журналист Владимир Мостовой.