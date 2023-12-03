Российских окупантов гонят в атаки на собственные минные поля — спикер ВСУ

На южном фронте российские оккупанты идут в атаку минными полями, которые они сами обустроили в так называемой "серой зоне".

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ спикер армии "Юг" Сергей Братчук.

"Присутствует такой элемент как наступление российской армии через собственные минные поля", — отметил он, подчеркнув, что такое случается, в частности, в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ и в подразделении "Шторм-Z" на Херсонском направлении.

По словам спикера ВСУ, враг пытается уменьшить "серую зону" и сузить завоеванные украинской армией плацдармы на левобережье.

Для этого, отметил Братчук, на Херсонском направлении появляются бойцы российских воздушно-десантных войск — в частности, 104-я десантно-штурмовая дивизия, переброшенная из Запорожского направления. Некоторые соединения и части этой дивизии сегодня перемещаются по левому берегу Днепра на временно оккупированные территории Херсонской области.

"Некоторые из них появляются на перешейке с Крымом. Что происходит, почему так происходит? Я думаю, в ближайшее время мы получим ответы на эти вопросы. Но то, что у врага там "тревожно", — это однозначно", — констатировал спикер. армии "Юг".

Напомним, формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области имеет успех.

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