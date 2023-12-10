Новогодние елки звезд: у Гвоздевой – помпезная, а у Мирошниченко – стильная

В этом году в Украине изменились даты празднования новогодних праздников. День святого Николая теперь 6 декабря, Рождество – 25 декабря, а Новый год остался неизменным.

Большинство знаменитостей уже поставили дома елку и успели похвастаться, как украсили праздничное деревце. У Григория Решетника – классическая новогодняя красавица, а у Илоны Гвоздевой – помпезная. Кстати, некоторые дети звезд в этом году украшали первую в своей жизни елку.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как звезды наряжали праздничное деревце, какие шарики выбирали и какого стиля придерживались.

Тимур Мирошниченко

В семье ведущего стоит искусственная елка. Семья Тимура украшала новогоднюю красавицу гирляндой холодного оттенка, белыми, серебристыми и золотистыми игрушками. Кстати, это первая елка, которую наряжал 2-летний приемный сын ведущего Марсель.

"Первая елка Марселя. Рискованно с нашей стороны, имея ребенка, которому все интересно и каждое "осторожно" звучит как вызов, но… Мы верим в устойчивость елки и игрушек (самые слабые уже ушли от нас). Ваши ставки: кто кого? Марсель или елка?" – шутил ведущий.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Григорий Решетник

Ведущий украшал елку вместе со всей семьей. У шоумена дома настоящая новогодняя красавица, а не исскуственная. Елку Решетники украшали яркой гирляндой и красными шариками. Кстати, на праздничном деревце красуются игрушечные автомобили, которые символически повесили сыновья пары.

"Время для магии", — поделился Григорий Решетник своими впечатлениями от украшения елки.

Григорий Решетник с семьей / Фото: Фото из социальных сетей

Тарас Цимбалюк

Актер вместе со своей избранницей в этом году наряжал елку еще в ноябре. Как говорила Светлана Готочкина, для праздничного настроения никогда рано не бывает. Пара выбирала разные игрушки. В частности, на елке красуются и праздничные олени, и бантики, и ангелочки, и просто шарики, и даже зонтики.

Елка Тараса Цимбалюка и его избранницы / Фото: Фото из социальных сетей

Екатерина Кухар

Балерина пока не показывала, какая новогодняя елка стоит у нее дома. А вот какая на работе – охотно похвасталась. В Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже елка достаточно символична. Она украшена игрушками в форме балерин, пуантов, веночков и елочного дождика.

"У нас уже праздничное настроение. Создали настоящее произведение искусства в храме искусства. Пока украшали елку с детьми, сбились со счета, сколько на ней игрушек… Около 70 шариков, более 40 карет, невероятной красоты балерины и пуанты, украшенные как будто бы драгоценными камнями", – отметила Кухар.

Екатерина Кухар / Фото: Фото из социальных сетей

Илона Гвоздева

У танцовщицы в этом году довольно помпезная елка. Илона украсила ее в золотистых и серебристых цветах. На елке красуются блестящие ленты, цветы, огромные шарики. Рядом с праздничным деревцем стоит маленький дед мороз. Кстати, новогоднюю красавицу Гвоздева вместе с мужем и детьми украшала еще в середине ноября.

Новогодняя елка Илоны Гвоздевой / Фото: Фото из социальных сетей

Даша Квиткова

Блогерша наряжала елку вместе с 2-летним сыном Львом. Даша украшала новогоднюю красавицу золотистыми шариками, веночками и цветами. Квиткова дополнила елку яркой гирляндой, которая светится теплыми оттенками.

Даша Квиткова с сыном / Фото: Фото из социальных сетей

Злата Огневич

Певица поставила у себя дома небольшую искусственную елку. Исполнительница украсила праздничное деревце красными шариками, ангелочками, бантиками и другими украшениями. Кстати, после новогодних праздников Злата, похоже, не собирается елку сразу прятать. Как говорит звезда, в прошлом году новогодняя красавица продержалась до весны. В этом году певица, похоже, планирует побить рекорд.

"Интересно, сколько в этот раз простоит? В прошлый раз было…до весны", — поделилась артистка.

Новогодняя елка Златы Огневич / Фото: Фото из социальных сетей

Анатолий Анатолич

Ведущий в этом году украшал елку со всей семьей. Кстати, это первая елка, которую украшает сын шоумена Нил. Правда, мальчик немного испугался праздничного деревца.

"Это первая елка Нила. В прошлом году у нас ее не было. А в позапрошлом Нилу было всего пять месяцев. Ждали, пока Нил проснется после дневного сна, чтобы с ним наряжать елку. Он сонный испугался", — поделилась жена Анатолича Юла.

Дочери Анатолия Анатолича / Фото: Фото из социальных сетей

Читайте также: