Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помітно схудлий Дмитро Кулеба показав рідкісне фото з коханою і привітав її з днем народження

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
779
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помітно схудлий Дмитро Кулеба показав рідкісне фото з коханою і привітав її з днем народження

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Світлана Павелецька відсвяткувала ювілей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше публічно звернувся до своєї обраниці, піарниці, співзасновниці видавництва "Книголав" Світлани Павелецької.

Так, на сторінці в Instagram Кулеба розмістив фотографію з коханою, зроблену на одному з заходів, який вони відвідали разом. Під цим знімком міністр закордонних справ привітав Світлану з днем народження:

"Я пропустив забагато твоїх днів народжень. Але більше не пропущу жодного. Ти особлива і єдина. Завжди дивись в майбутнє сміливо. З днем народження", - підписав фото Кулеба.

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / © instagram.com/dmytro_kuleba
Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Шанувальники пари долучилися до привітань а також зазначили, що поруч зі Світланою Кулеба розквітнув та має гарний вигляд:

  • З іменинницею. Вона у вас чарівна! Миру та добра
  • Які ви гарні!
  • Щирі вітання і найкращі побажання! Чудова й гарна пара!
  • Дмитре, ви маєте такий гарний вигляд поруч зі Світланою! Щастя вам

Нагадаємо, що свої стосунки Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька розсекретили у квітні цього року. Бізнесвумен тоді ніжно привітала свого обранця з днем народження. Раніше у пресі писали, що закохані разом від грудня 2021 року.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
779
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація