Помітно схудлий Дмитро Кулеба показав рідкісне фото з коханою і привітав її з днем народження

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше публічно звернувся до своєї обраниці, піарниці, співзасновниці видавництва "Книголав" Світлани Павелецької.

Так, на сторінці в Instagram Кулеба розмістив фотографію з коханою, зроблену на одному з заходів, який вони відвідали разом. Під цим знімком міністр закордонних справ привітав Світлану з днем народження:

"Я пропустив забагато твоїх днів народжень. Але більше не пропущу жодного. Ти особлива і єдина. Завжди дивись в майбутнє сміливо. З днем народження", - підписав фото Кулеба.

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Шанувальники пари долучилися до привітань а також зазначили, що поруч зі Світланою Кулеба розквітнув та має гарний вигляд:

З іменинницею. Вона у вас чарівна! Миру та добра

Які ви гарні!

Щирі вітання і найкращі побажання! Чудова й гарна пара!

Дмитре, ви маєте такий гарний вигляд поруч зі Світланою! Щастя вам

Нагадаємо, що свої стосунки Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька розсекретили у квітні цього року. Бізнесвумен тоді ніжно привітала свого обранця з днем народження. Раніше у пресі писали, що закохані разом від грудня 2021 року.

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