Лидер ХАМАСа сбежал на север Газы, укрывшись в гуманитарном конвое — СМИ

Лидер исламистской палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар сбежал с севера Газы, укрывшись в гуманитарном конвое, направлявшемся на юг.

Об этом заявил неназванный израильский чиновник, пишет The Times of Israel.

"Синвар сбежал из города Газа и направился в Хан-Юнис на юге анклава на машине, которая обеспечивала "гуманитарное прикрытие", — отметил чиновник, добавив, что более точная информация о машине пока не подлежит обнародованию.

По оценкам Израиля, Синвар все еще находится в Хан-Юнисе, в том числе в одном из проходящих под городом тоннелей.

Напомним:

Армия обороны Израиля расширяет свои наземные операции на всю территорию Сектора Газа. Израильские военные будут вести операцию против опорных пунктов ХАМАС.

2 декабря министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в Секторе Газа после того, как переговорную группу в Катаре отправили домой, поскольку переговоры о продолжении перемирия зашли "в тупик".

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