ЦАХАЛ может затопить туннели ХАМАС морской водой — WSJ

В армии Израиля (ЦАХАЛ) рассматривают идею о затоплении тоннелей террористической группировки ХАМАС в секторе Газа морской водой.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Указывается, что ЦАХАЛ уже даже установил соответствующее оборудование. Речь идет о пяти больших водяных насосах вблизи Аль-Шати – лагеря беженцев в городе Газа. Благодаря насосам армия Израиля может перекачивать в тоннеле ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их через несколько недель.

Несмотря на то, что решение об этом еще не принято, Израиль уже предупредил о намерениях чиновников США. Реакция последних была неоднозначной. Некоторые из чиновников выразили обеспокоенность потенциальным ущербом водоносному горизонту и почве анклава.

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"Мы не уверены, насколько успешной будет прокачка, потому что никто не знает подробностей о туннелях и земле вокруг них. Невозможно знать, будет ли это эффективно, потому что мы не знаем, как морская вода будет стекать в туннелях, в которых никто раньше не бывал ", – говорится в сообщении.

Как стало известно, боевики террористической группировки ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября выпустили ракету, попавшую в военную базу, где, вероятно, хранится ядерное оружие.

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