ВСУ контратаковали вблизи Авдеевки: аналитики о боях за город

Вооруженные силы Украины атаковали российские позиции в лесополосе к югу от Степного вблизи Авдеевки Донецкой области. Украинские защитники восстановили утраченные позиции.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, как украинские силы атакуют российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного примерно 1 декабря", — говорится в отчете американских аналитиков.

Кроме того, геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы продвинулись вблизи водохранилища к северу от Авдеевки. В свою очередь, российские "военкоры" утверждали, что продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода, а также в промышленной зоне.

Тем временем украинский Генштаб сообщил о неудачных наступательных операциях российских войск к востоку от Новокалинового и Новобахмутовки, а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного и Первомайского.

Ситуация возле Авдеевки. Карта боев ISW.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что россияне готовятся применить технику в третьей волне штурмов Авдеевки. Они ждут похолодания, потому что сейчас не могут применять технику из-за неблагоприятной погоды.

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