В Воздушных силах объяснили постоянные атаки РФ дронами на одну из областей

Российские оккупанты продолжают совершать атаки на Украину. В частности, все чаще под удар врага попадает Хмельнитчина, а именно Староконстантинов.

Причину таких ударов объяснил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Игнатий объясняет, что там находится аэродром базирования наших самолетов тактической авиации.

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"Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего", — рассказал Игнат.

РФ продолжает атаковать Украину

На сегодняшний день Россия накопила 870 ракет разных типов – это меньше, чем в прошлом. В то же время россияне способны производить и получать от Ирана больше дронов, чем раньше.

Оккупационная армия России днем 3 декабря ударила по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погибли два человека, ранены.

В ГУР говорят, что нынешняя зима будет тяжелой, как и в прошлом году. А ведь ракетные атаки Российской Федерации не прекращаются. Под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

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