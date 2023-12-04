Россия обстреливает Украину: как прошла ночь в регионах

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Ивано-Франковская область: ночью на территории области сбиты два вражеских БпЛА. Предварительно – жертв и разрушений нет.

Кировоградщина: над областью силами ПВО сбита управляемая авиационная ракета. Предварительно – без пострадавших и разрушений.

Черниговщина: в сутки — 2 обстрела (15 взрывов). Враг обстреливал из артиллерии и АГС Черниговский и Корюковский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов из минометов. Обстрелы потерпели Хотинская (3 взрыва), Путивльская (2 взрыва), Новослободская (1 взрыв) и Краснопольская (4 взрыва) громады. Без последствий.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 158 ударов по 22 населенным пунктам области.

Оккупанты ударили авиационным снарядом по Новодаровке, обстреляли из РСЗО Малиновку, а также атаковали 30 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Роботино, Малиновку, Новопавловку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малую Токмачку, Белогорье и Мали.

По территории прифронтовых городов и сел пришлось 126 артударов.

Поступили 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: в течение вчерашнего дня агрессор трижды обстрелял Никопольщину.

На районный центр направил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Применял БПЛА враг и по Марганецкой громаде.

Обошлось без раненых и погибших.

Ночью под артиллерийские обстрелы попала Мировская громада Никопольского района.

В одном из местных сел повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и газопровод. Люди не пострадали.

Наши защитники уничтожили над Павлоградским районом вражеский "Шахед".

Харьковщина: под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки.

Луганщина: вчера противник открывал огонь из артиллерии и минометов в сторону Макеевки, Невского, а также Белогоровки.

Три атакующих попытки врага остановлены в Серебрянском лесу, где он пытался штурмовать при поддержке авиации.

За сутки противник совершил 128 обстрелов (516 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки — 7 населенных пунктов: пгт Новоэкономическое, с. Бердичи, Авдеевка, с.Соловьево, с.Константиновка, пгт Нью-Йорк, Торецк.

Повреждены 5 жилых домов, школа, детсад, хранилище фенольного завода.

В Донецкой области в сутки: 1 погибший и 3 раненых.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

В Баштанском районе этой ночью ночью в результате сбития БпЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждено здание агропредприятия и линия электропередач. Пострадавших нет.

Вчера днем и сегодня ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 117 обстрелов (691 снаряд), из них по г. Херсон — 10 обстрелов (43 снаряда).

Вчера днем оккупанты ударили по поселку Садовое. Одно из попаданий пришлось по частному гаражу, где в это время находился 78-летний мужчина. От полученной взрывной травмы погиб на месте.

Также оккупанты ударили по двум больницам Херсона. Повреждены здания медучреждений.

Также враг ударил по жилой застройке – один человек погиб, семь раненых. Было попадание в дом и территорию поблизости.

На остановке у многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее личность устанавливается. Травмы получили семь человек. Все раненые имеют повреждения легкой и средней степени.

Вечером противник нанес удар с использованием БПЛА типа "Шахед" в районе н.п. Тягинка. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Также вечером был сбит дрон типа "Шахед Герань - 2" в районе населенного пункта пгт. Приднепровское, от падения которого произошло возгорание в административном здании научно-исследовательского учреждения. Возгорание было ликвидировано.

Ночью противник нанес удар с использованием БПЛА типа "Шахед" по н.п. Ингулец Херсонского района. В результате обстрела произошло возгорание строительного магазина. Информация о пострадавших отсутствует.

За сутки по области 2 человека погибли, еще 8 получили ранения.

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