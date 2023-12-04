На Хмельнитчине гремели взрывы: что известно

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Хмельницкой области ночью на 4 декабря раздавались взрывы. В регионе работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, силы ПВО работали в Хмельницком районе.

"По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за отличную службу!" – отметил Тюрин.

Напомним:

В 23:37 3 декабря стало известно об угрозе применения россиянами ударных БПЛА в Хмельницкой области.

Воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась до 01:18.

В 01:31 была снова объявлена воздушная тревога в области. В Воздушных силах ВСУ сообщили о "Шахедах" на границе Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей, двигающихся на запад. Воздушная тревога продолжалась до 04:52.

В Воздушных силах Украины сообщили, что ПВО сбило 18 беспилотников и ракету.

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