На Хмельниччині гриміли вибухи: що відомо

Минулося без жертв та постраждалих.

У Хмельницькій області вночі проти 4 грудня лунали вибухи. У регіоні працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

З його слів, сили ППО працювали у Хмельницькому районі.

"Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Дякуємо ЗСУ за відмінну службу!" - зазначив Тюрін.

Нагадаємо:

О 23:37 3 грудня стало відомо про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у Хмельницькій області.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 01:18.

О 01:31 була повторно оголошена повітряна тривога в області. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про "Шахедів" на межі Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей, які рухаються на захід. Повітряна тривога тривала до 04:52.

У Повітряних силах України повідомили, що ППО збила 18 безпілотників та ракету.

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