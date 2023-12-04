Понад 700 нових "двохсотих": Генштаб повідомив про втрати росіян

Минулої доби, 3 грудня, українські військові ліквідували ще 770 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 810 одиниць особового складу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 332 810 (+770)

танків – 5580 (+5)

бойових броньованих машин – 10401 (+5)

артилерійських систем – 7961 (+12)

РСЗВ - 913

засоби ППО – 602

літаків – 323

вертольотів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)

крилаті ракети – 1569

кораблі/катери - 22

підводні човни – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10451 (+19)

спеціальна техніка - 1141 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

Читайте також: