1280 окупантів не дотягнули до зими: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Втрати Росії у війні проти України на ранок 1 грудня склали 1280 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 330 040 військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 1.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 330 040 (+1280)

танків - 5 564 (+13)

бойових броньованих машин - 10 372 (+32)

артилерійських систем - 7 931 (+22)

РСЗВ - 910

засоби ППО - 600

літаків - 323

вертольотів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5954 (+10)

кораблі/катери - 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10 361 (+13)

спеціальна техніка - 1 124 (+3)

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували на фронті заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ Сергія Нікуліна.