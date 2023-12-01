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1280 окупантів не дотягнули до зими: Генштаб оновив дані про втрати росіян

1280 окупантів не дотягнули до зими: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ знищують ворога на нашій території / Фото: Associated Press

Ворог зазнає серйозних втрат.

Втрати Росії у війні проти України на ранок 1 грудня склали 1280 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 330 040 військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 1.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 330 040 (+1280) 
  • танків - 5 564 (+13) 
  • бойових броньованих машин - 10 372 (+32) 
  • артилерійських систем - 7 931 (+22) 
  • РСЗВ - 910 
  • засоби ППО - 600 
  • літаків - 323 
  • вертольотів - 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5954 (+10) 
  • кораблі/катери - 22 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 361 (+13) 
  • спеціальна техніка - 1 124 (+3) 

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували на фронті заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ Сергія Нікуліна.

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