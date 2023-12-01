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РФ вдарила ракетою по Кривому Розі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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РФ вдарила ракетою по Кривому Розі

Ракета. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 1 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За словами Лисака, Втім, минулося без жертв.

На Дніпропетровщині вночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Після 03:00 ПС попереджали про ракету у напряму Кривого Рогу.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну БПЛА та ракетами. Було знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Дата публікації
Перегляди
465
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