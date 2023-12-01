РФ ударила ракетой по Кривому Рогу

Информации о потерпевших нет.

Ночью против 1 декабря российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Лысака, впрочем, обошлось без жертв.

В Днепропетровской ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. После 03:00 ПС предупреждали о ракете в направлении Кривого Рога.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Украину БПЛА и ракетами. Было уничтожено 18 ударных БПЛА, одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Читайте также: