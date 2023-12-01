Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ ударила ракетой по Кривому Рогу

Ракета. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

Ночью против 1 декабря российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Лысака, впрочем, обошлось без жертв.

В Днепропетровской ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. После 03:00 ПС предупреждали о ракете в направлении Кривого Рога.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Украину БПЛА и ракетами. Было уничтожено 18 ударных БПЛА, одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
465
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация