Более 700 новых "двухсотых": Генштаб сообщил о потерях россиян

За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские военные ликвидировали еще 770 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 810 единиц личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 332 810 (+770)

танков – 5580 (+5)

боевых бронированных машин – 10401 (+5)

артиллерийских систем – 7961 (+12)

РСЗО — 913

средства ПВО – 602

самолетов – 323

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6017 (+22)

крылатые ракеты – 1569

корабли/катера — 22

подводные лодки – 1

автомобильной техники и автоцистерн – 10451 (+19)

специальная техника — 1141 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

Читайте также: