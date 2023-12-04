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Более 700 новых "двухсотых": Генштаб сообщил о потерях россиян

Более 700 новых "двухсотых": Генштаб сообщил о потерях россиян

ВСУ освобождают нашу территорию от врага / Фото: Associated Press

Оккупанты имеют потери в сутки.

За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские военные ликвидировали еще 770 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 810 единиц личного состава.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 332 810 (+770)
  • танков – 5580 (+5)
  • боевых бронированных машин – 10401 (+5)
  • артиллерийских систем – 7961 (+12)
  • РСЗО — 913
  • средства ПВО – 602
  • самолетов – 323
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6017 (+22)
  • крылатые ракеты – 1569
  • корабли/катера — 22
  • подводные лодки – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10451 (+19)
  • специальная техника — 1141 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

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