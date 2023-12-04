Более 700 новых "двухсотых": Генштаб сообщил о потерях россиян

Оккупанты имеют потери в сутки.
За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские военные ликвидировали еще 770 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 810 единиц личного состава.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 332 810 (+770)
- танков – 5580 (+5)
- боевых бронированных машин – 10401 (+5)
- артиллерийских систем – 7961 (+12)
- РСЗО — 913
- средства ПВО – 602
- самолетов – 323
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6017 (+22)
- крылатые ракеты – 1569
- корабли/катера — 22
- подводные лодки – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 10451 (+19)
- специальная техника — 1141 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.
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