Ночной мороз усилится: прогноз погоды на 4 декабря

Сегодня, 4 декабря, Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Без существенных осадков, только в Крыму и в Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье небольшой снег.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза;

В Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 1-3° мороза.

По данным синоптика Натальи Диденко, неделя начнется антициклоном.

"Это означает прояснения, особенно ночные, которые будут способствовать охлаждению воздуха. Поэтому в ближайшую ночь мороз окрепнет: -5-10 градусов, на севере и западе местами до -12-14 градусов", — отметила она.

Какая будет погода на Святого Николая — читайте в новости.

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