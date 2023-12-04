Россияне продвинулись возле Авдеевки – ISW

Оккупанты продвинулись к западу от железной дороги и к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись юго-западнее Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали, что российские силы продвинулись к югу и юго-востоку от Степного, а некоторые из них утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров вблизи населенного пункта.

Также они утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Новокалинового (13 км северо-восточнее Авдеевки) и к западу от Красногоровки (5 км северо-западнее Авдеевки) на северном фланге Авдеевки, а также на южном фланге в районе Первомайского и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки) и Новокалиново; к югу от Тоненьке (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш 3 декабря заявил, что во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону — юго-восточнее Авдеевки и Спартака (4 км к югу от Авдеевки). Барабаш также заявил, что российские силы ожидают улучшения погодных условий, чтобы снова использовать тяжелую технику во время штурмов.

Напомним:

Аналитики сообщили, что руководство России лжет о том, что оккупанты находятся в "активной обороне" возле Авдеевки. В Минобороны РФ хотят скрыть отсутствие прогресса в наступлении.

Накануне американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российской стороны сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-западу и юго-востоку от Авдеевки Донецкой области. Украинские силы продолжали контратаку на линии фронта в Авдеевке, но не заявляли или не подтверждали наступление.

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