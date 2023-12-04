Росіяни просунулися біля Авдіївки - ISW

Окупанти просунулися на захід від залізниці і на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували, що російські сили просунулися на південь і південний схід від Степового, а деякі з них стверджували, що російські війська просунулися на 300 метрів поблизу населеного пункту.

Також вони стверджували, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та Новокалинове; на південь від Тоненьке (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.

Очільник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш 3 грудня заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону - на південний схід від Авдіївки та зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки), щоб відволікати українські сили. Барабаш також заявив, що російські сили чекають на покращення погодних умов, щоб знову використовувати важку техніку під час штурмів.

Нагадаємо:

Аналітики повідомили, що керівництво Росії бреше про те, що окупанти перебувають в "активній обороні" біля Авдіївки. У Міноборони РФ хочуть приховати відсутність прогресу в наступі.

Напередодні американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області. Українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ.

Читайте також: