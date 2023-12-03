Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, на западе, севере, в Карпатах ожидается снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, на дорогах — гололедица. В центральных и северных областях туман. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. На юге порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток на западе -1-6 градусов. На юге днем до +16, а ночью +4+9 градусов. На остальной территории в течение суток от -2 до +3 градусов.

В столице сегодня днем небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица. В Киеве возможны порывы ветра до 15-20 м/с, утром и ночью туман, поэтому видимость снизится до 200-500 м. Столбики термометров покажут в Киеве от 0 до +2 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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