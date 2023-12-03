Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 3 грудня

Сьогодні, 3 грудня, на заході, півночі, у Карпатах очікується сніг.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. У центральних та північних областях туман.Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. На півдні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби на заході -1 -6 градусів. На півдні вдень до +16, а вночі +4 +9 градусів. На решті території протягом доби від -2 до +3 градусів.

У столиці сьогодні вдень невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. У Києві можливі пориви вітру до 15-20 м/с, вранці та вночі туман, тому видимість знизиться до 200-500 м. Стовпчики термометрів покажуть у Києві від 0 до +2 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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