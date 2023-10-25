На Хмельниччині вночі пролунали вибухи

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Вночі, 25 жовтня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.
Про це інформує Суспільне.
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - ідеться в дописі.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили жителів низки областей, у тому числі Хмельницької, про загрозу ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі пролунали вибухи, загарбники заявили про "підводну атаку".
Крім того, ми раніше інформували, що в ніч проти 25 жовтня у російському Брянську пролунала серія вибухів, які чули місцеві жителі у різних районах міста.
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