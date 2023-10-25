Вночі у Брянську пролунали вибухи (відео)

Місцева влада поки не прокоментувала вибухи у місті.
У ніч проти 25 жовтня у російському Брянську пролунала серія вибухів, які чули місцеві жителі у різних районах міста.
Про це пишуть у чатах місцевих Telegram-каналів.
Місцеві жителі пишуть про роботу російської ППО.
Також місцеві Telegram-канали публікують відео, на яких чутно щонайменше два вибухи.
Місцева влада поки жодним чином не прокоментувала вибухи у місті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі вночі, 24 жовтня, пролунали вибухи та стрілянину.
Крім того, ми раніше інформували, що у російських Бєлгороді та Брянську пролунали гучні вибухи.
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