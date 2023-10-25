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На Хмельнитчине ночью раздались взрывы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
27к
Время на прочтение
1 мин
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На Хмельнитчине ночью раздались взрывы

Взрыв / Фото: pixabay.com

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Ночью, 25 октября, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом информирует Общественное.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей ряда областей, включая Хмельницкую, об угрозе ударных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе раздались взрывы, захватчики заявили о "подводной атаке".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 25 октября в российском Брянске прозвучала серия взрывов, которые слышали местные жители в разных районах города.

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Дата публикации
Просмотры
27к
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