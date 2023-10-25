На Хмельнитчине ночью раздались взрывы

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Ночью, 25 октября, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Об этом информирует Общественное.
"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей ряда областей, включая Хмельницкую, об угрозе ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе раздались взрывы, захватчики заявили о "подводной атаке".
Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 25 октября в российском Брянске прозвучала серия взрывов, которые слышали местные жители в разных районах города.
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