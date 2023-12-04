Росія обстрілює Україну: як минула ніч у регіонах

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Івано-Франківщина: вночі на території області збито два ворожі БпЛА. Попередньо — жертв та руйнувань немає.

Кіровоградщина: над областю силами ППО збито керовану авіаційну ракету. Попередньо — без постраждалих і руйнувань.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли (15 вибухів). Ворог обстрілював із артилерії та АГС Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Хотінська (3 вибухи), Путивльська (2 вибухи), Новослобідська (1 вибух) та Краснопільська (4 вибухи) громади. Без наслідків.

Запорізька область: минулої доби росіяни завдали 158 ударів по 22 населених пунктах області.

Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки.

По території прифронтових міст і сіл прийшлося 126 артударів.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня агресор три рази обстріляв Нікопольщину.

На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БпЛА ворог і по Марганецькій громаді.

Минулося без поранених та загиблих.

Вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району.

В одному з тамтешніх сіл пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали.

Наші захисники знищили над Павлоградським районом ворожий "Шахед".

Харківщина: під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки.

Луганщина: вчора противник відкривав вогонь з артилерії та мінометів якраз в бік Макіївки, Невського, а також Білогорівки.

Три атакувальні спроби ворога зупинені у Серебрянському лісі, де він намагався штурмувати при підтримці авіації.

За добу противник здійснив 128 обстрілів (516 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби — 7 населених пунктів: смт Новоекономічне, с. Бердичі, Авдіївка, с.Соловйове, с.Костянтинівка, смт Нью-Йорк, Торецьк.

Пошкоджено 5 житлових будинків, школа, дитсадок, сховище фенольного заводу.

На Донеччині за добу: 1 загиблий та 3 поранених.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих БпЛА "Shahed-131/136".

У Баштанському районі цієї ночі вночі внаслідок збиття БпЛА типу «Shahed-131/136» уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Вчора вдень та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 117 обстрілів (691 снаряд), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (43 снаряди).

Вчора вдень окупанти вдарили по селищу Садове. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час перебував 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці.

Також окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів.

Також ворог вдарив по житловій забудові - одна людина загинула, сім поранених. Було влучання у будинок і територію поблизу.

На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали семеро людей. Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня

Ввечері противник здійснив удар із використанням БПЛА типу "Шахед" в районі н.п. Тягинка. Інформація про постраждалих та руйнування відсутня.

Також ввечері було збито дрон типу "Шахед Герань – 2" в районі населеного пункту смт. Надніпрянське, від падіння якого сталось загоряння в адміністративної будівлі науково-дослідницької установи. Загоряння було ліквідовано.

Вночі противник здійснив удар із використанням БПЛА типу "Шахед" по н.п. Інгулець Херсонського району. Внаслідок обстрілу сталося займання будівельного магазину. Інформація про потерпілих відсутня.

За добу по області 2 людини загинули, ще 8 — дістали поранення.

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