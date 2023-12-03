Росіяни знову обстріляли Садове на Херсонщині: загинув чоловік 

Один зі снарядів влучив у приватний гараж.

Російські військові вдень, 3 грудня, обстріляли село Садове Херсонського району. Загинув місцевий житель.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Один зі снарядів влучив у приватний гараж, де в цей час перебував 78-річний чоловік. Від отриманих поранень він загинув на місці.

Обстріл відбувся близько 11:20, ймовірно з мінометів. Інформацію щодо інших потерпілих уточнюють.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Нагадаємо, 30 листопада росіяни обстріляли Садове. Тоді загинули три людини - одна жінка та двоє чоловіків.

За даними Олексія Кулеби, Росія посилює атаки по території України. Лише за листопад від російських обстрілів загинуло 76 українців, ще 300 — були поранені.

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