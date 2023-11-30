Росіяни знову вгатили по селу під Херсоном: троє загиблих (фото)

Серед загиблих - жінка та двоє чоловіків.
Сьогодні, 30 листопада, російська армія з артилерії обстріляла Садове поблизу Херсона. Загинули троє людей.
Про це повідомили очільник ОВА Олександр Прокудін та очільник МВА Роман Мрочко.
За даними Прокудіна, у Садовому на власному подвір'ї під час обстрілу загинула 59-річна місцева жителька. Вона отримала травми несумісні з життям.
Згодом Роман Мрочко повідомив про ще двох загиблих у Садовому.
"Під час обстрілу російськими військами Херсонської міської територіальної громади у селі Садове загинули ще двоє людей. Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям", — написав він.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 30 листопада обстріляли Дар'ївку Херсонської області. Били по будинках місцевих жителів. Поранені четверо людей.
За минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по Херсонщині.
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