Россияне снова ударили по селу под Херсоном: трое погибших (фото)

Сегодня, 30 ноября, российская армия из артиллерии обстреляла село Садовое вблизи Херсона. Погибли три человека.

Об этом сообщили глава ОВА Александр Прокудин и глава МВА Роман Мрочко.

По данным Прокудина, в селе во дворе во время обстрела погибла 59-летняя местная жительница. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Впоследствии Роман Мрочко сообщил еще о двух погибших в Садовом.

"Во время обстрела российскими войсками Херсонской городской территориальной громады в селе Садовое погибли еще два человека. Мужчины 1970 и 1956 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью", — написал он.

Напомним, российские войска в ночь на 30 ноября обстреляли Дарьевку Херсонской области. Били по домам местных жителей. Ранены четыре человека.

За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по Херсонщине.

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