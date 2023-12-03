Афера на 2 млн доларів: в Україні ФОП не поставив військовим 600 дронів, за які взяв гроші

В Україні спалахнув скандал через дрони для армії. Майже 600 безпілотників не потрапили на передову. Волонтерів обманули майже на 2 мільйони гривень і через це вони звернулись до поліції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Як ФОП "Матякіна О.О." здобув довіру серед волонтерів

Волонтери з усієї України замовляли дрони для військових, але так їх і не отримали. Усіх об'єднує один факт – вони купували безпілотники у ФОП "Матякіна О.О."

Волонтери розповіли, що на початку літа вони дізнались про компанію, яка привозила дрони для ЗСУ, ціни були нижчі ринкових. Реквізити для оплати – офіційні. Більше того, компанія навіть вигравала тендери, які успішно виконувала.

Волонтерки Раміна Дадашева та Оксана Борисюк кажуть, що спочатку ФОП їм доставив дрони, які ті у нього купили. Інформація про надійного постачальника ширилася серед військових і волонтерів. Бо чимало стосунків у допомозі українському війську базуються на довірі та рекомендаціях.

Оксана Борисюк

Саме так про ФОП "Матякіна" дізналася і волонтерка Ані Саакян. Cпочатку сама зробила кілька успішних замовлень. Радила компанію іншим. А потім представники ФОПа запропонували їй долучитись і допомагати із обробкою замовлень. Бо, мовляв, самі не могли прийняти таку кількість. За допомогу пообіцяли невелику комісію, яку волонтер одразу переказувала на дрони для ЗСУ.

Ані Саакян

Успішних замовлень лише через Ані було більше тисячі. Загалом ФОП "Матякіна" нібито поставив більше 5 тисяч дронів. Нові клієнти до компанії приходили один за одним. Не в останню чергу завдяки довірі до волонтерів. Більшість покупців були певні, що за компанією стоять саме вони, хоча кошти весь час йшли на рахунки ФОП "Матякіна". Більше того, оплата за дрони також йшла і на кілька інших ТОВ, у криптовалюті, готівці та через електронні системи. Однак сумнівів ні у кого не було, бо дрони приходили і так справді нерідко працюють волонтерські покупки. Так тривало до кінця літа, коли із поставками почалися затримки.

Затримки у постачанні дронів

Волонтерці Оксані Борисюк два дрони видали майже через два місяці після замовлення.

"Поки я чекала свої, замовила ще 9 дронів - вони вже були за кошти військових і волонтерів. Тому що ті військові, які отримали – просили купити їм дешевше", - каже вона.

Ці 9 безпілотників вартістю 650 тисяч гривень вона чекає досі. Інша волонтерка Єлизавета Каневська замовляла дрон за 200 тисяч гривень для батька подруги коштом благодійного фонду. ЇЇ поставка затрималася нібито через "проблеми на митниці". Пізніше ж з'явилася нова версія, що партія нібито повернеться до Польщі і дрони можна буде забрати там.

"Я запропонувала їх забрати, бо саме збиралась у Польщу. Але потім виявилось, що і у Польщі дронів теж немає", - каже Єлизавета.

Дрони

Оскільки всі покупці не спілкувались між собою, то і не здогадувались, що проблема масова. Але при цьому замовлення ФОП "Матякіна" приймав справно.

Волонтерка почала здогадуватись, що її використали шахраї

Згодом Ані Саакян, яка допомагала оформляти замовлення, написала пост, що її ім'я могли використати у шахрайській схемі.

"Я в усі можливі способи намагалася допомогти з поставкою, а потім я зрозуміла, що мене водять за ніс. А потім я вожу за ніс усіх. Але оскільки у замовників був контакт лише зі мною, то в них виникли питання лише до мене", - каже Ані Саакян.

Покупці об'єдналися у групу і з'ясувалося – станом на листопад ФОП "Матякіна" не поставила понад 600 безпілотників на суму більше 2 мільйони доларів. Частина цих коштів була офіційно переказана на рахунки ФОПу, інші - були у готівці, крипті тощо. Утім і ця сума може бути не фінальною, бо постраждалі постійно додаються.

Як розраховувались з ФОП

Хто стоїть за ФОП "Матякіна": що кажуть ці підприємці

За ФОП "Матякіна" стоять три людини. Його власниця – Олеся Матякіна, яка давно проживає за кордоном. Підприємці - Ірина Приступа та Назар Ткаченко, які приймали замовлення від імені ФОПа.

Що відомо про фігурантів справи

Вони на зв'язку із потерпілими. На питання "де дрони?" - озвучують одну версію. Мовляв, в усьому винен постачальник, такий собі Володимир Харченко. Він нібито прийняв у компанії велику партію дронів і не зміг ввести її до України. Гроші виведені на його криптогаманець, а сам він – зник.

ТСН зв'язалася з власницею ФОПу Олесею Матякіною. Вона твердить: до покупки дронів узагалі не мала стосунку.

Право на користування ФОПом за невеликий відсоток прибутку передала двом своїм знайомим та іншим фігурантам справи - Ірині Приступі та Назарові Ткаченку.

На Волині ТСН знайшла Ірину Приступу – вона підприємиця. Каже, із Олесею Матякіною справді співпрацювала, але була лише менеджером. Її версія - вона лише приймала замовлення від людей, переказувала гроші на рахунок ФОПа та видавала дрони.

Ірина Приступа

"Вона каже, наскільки я чула по ЗМІ, що є якісь там доручення на користування ФОПом, що ФОП був в оренді – ні, це неправда, доручення на користування ФОПом я не мала. Я ці кошти не отримувала ні на власні рахунки, ні готівкою. Абсолютно. Так, через мене замовляли люди. Я особисто віддавала в своїй студії в Ковелі, але я кошти не брала", - каже Ірина Приступа.

ТСН також намагалась поспілкуватись із підприємцем Назаром Ткаченком: спочатку він погодився на зустріч, проте потім відмовився.

Жоден із фігурантів справи не показав чіткого документа про існування поставки чи квитанцій, куди були виведені гроші. Тож покупці уже взагалі мають сумнів, чи існували централізовані партії дронів.

Дрони купували в українських компаній

Виявилось, що частину дронів ФОП купував в українських компаній дорожче, аніж за них платили покупці і скидали постаждалим фото підробних накладних.

У головному слідчому відділі поліції кажуть – саме так нерідко виглядають фінансові піраміди. Це коли спочатку товар продають за відносно низькою ціною, працюючи собі у мінус. Заробляють репутацію, потім збирають велике замовлення і зникають.

Що далі?

Представники ФОПа обіцяють розробити потерпілим план відшкодування. Дехто із волонтерів вже навіть отримав свої кошти. Олеся Матякіна твердить, що це її власні заощадження. Але повернута сума - це трохи більше 4 мільйонів гривень, що в десятки разів менше зниклих 2 мільйонів доларів.

Нині у десятки відділків поліції вже написані заяви на сам ФОП, Олесю Матякіну, Ірину Приступу та Назара Ткаченка. Дехто написав заяву і на волонтерку Ані Саакян, яка співпрацювала із ФОПом і не побачила можливої афери.

Самі фігуранти справи також заявляють, що нібито звернулися до поліції. Утім наразі ТСН бачила лише копію заяви Ірини Приступи, яка вимагає спростувати недостовірну інформацію щодо можливого порушення нею закону.

Хто вкрав гроші - постачальник, ФОП чи хтось інший? з'ясовуватимуть правоохоронці. Утім, кажуть волонтери, навіть якщо винних піймають, а гроші повернуть – це не виправить головної проблеми. Нині постраждалі нерідко власним коштом купують дрони, які потрібні були бійцям "на вчора". Проте чимала кількість безпілотників досі не потрапили на передову. А втрачений час, як і життів захисників, повернути буде неможливо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 1 грудня 2023 року | Новини України

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