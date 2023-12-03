Офіцер ЗСУ Роман Сініцин відповів на популярний аргумент проти мобілізації

Конфлікти навколо теми мобілізації не вщухають. Зокрема, багато хто наводить аргумент, що насамперед повинні йти воювати поліцейські, чиновники, судді, прокурори, прикордонники з західного кордону.

Офіцер ЗСУ Роман Сініцин прокоментував цю претензію в ітерв’ю Сініцина для проєкту "Ремовська Інтерв’ю".

"Воюють зараз прикордонники. Ми в Бахмуті перетинались з ними. Воюють і поліцейські — та ж бригада "Лють", Патрульна поліція воює. Оцей наратив, мовляв, хай спочатку піде депутат, чи син президента — це "діч". У нас країна повинна функціонувати — економіка, служби, промисловість. Маніпулювати тим, що "мєнти" не воюють, а чому я повинен — ну, вибачте. Велика кількість поліцейських справді воює. Є цілі підрозділи рівня батальйону, бригади. Детективи НАБУ воюють, прокурори САП", - наголошує офіцер.

За його словами, депутати повинні займатися законотворчою діяльністю

"Це, в тому числі, допомагає і в тому, що у війська є все необхідне", - додав він.

Мобілізація в Україні - що відомо

У Києві до 3 років позбавлення волі засудили переселенця з окупованого Луганська. Чоловік хотів виїхати за кордон і для цього звернувся до ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.), де його визнали придатним до служби в ЗСУ і вручили "бойову повістку".

Додамо, в Україні щодня з'являють вироки щодо відмови від мобілізації. Ці дії караються статтею 336 Кримінального кодексу України та передбачають покарання терміном від 3 до 5 років позбавлення волі, проте дуже часто суд обмежується іспитовим терміном.

Збройні сили України проводять низку успішних атак на лівому березі Херсонщини. Зокрема йдеться про морську піхоту.

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