Офицер ВСУ Роман Синицын ответил на популярный аргумент против мобилизации

Конфликты вокруг темы мобилизации не утихают. В частности, многие приводят аргумент, что прежде всего должны идти воевать полицейские, чиновники, судьи, прокуроры, пограничники из западной границы.

Офицер ВСУ Роман Синицын прокомментировал эту претензию в итервью Синицына для проекта " Ремовское интервью".

"Воюют сейчас пограничники. Мы в Бахмуте пересекались с ними. Воюют и полицейские — та же бригада "Лют", Патрульная полиция воюет. Этот нарратив, мол, пусть сначала пойдет депутат, или сын президента — это "дичь". У нас страна должна функционировать — экономика, службы, промышленность. Манипулировать тем, что "менты" не воюют, а почему я должен — ну, извините. Большое количество полицейских действительно воюет. Есть целые подразделения уровня батальона, бригады. Детективы НАБУ воюют, прокуроры САП", — подчеркивает офицер.

По его словам, депутаты должны заниматься законотворческой деятельностью

"Это, в том числе, помогает и в том, что у войск есть все необходимое", — добавил он.

Мобилизация в Украине – что известно

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска. Мужчина хотел выехать за границу и для этого обратился в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.), где его сочли годным к службе в ВСУ и вручили "боевую повестку".

Добавим, в Украине каждый день появляются приговоры об отказе от мобилизации. Эти действия наказываются статьей 336 Уголовного кодекса Украины и предусматривают наказание на срок от 3 до 5 лет лишения свободы, однако очень часто суд ограничивается испытательным сроком.

Вооруженные силы Украины проводят ряд успешных атак на левом берегу Херсона. В частности, речь идет о морской пехоте.

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