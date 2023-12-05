Тесто липнет к рукам и столу: что делать, чтобы этого не было

Что добавить к тесту, чтобы оно не прилипало к рукам

При работе с тестом оно может липнуть к рукам или столу, рваться. Причины этого могут быть разными, это может быть недостаточное количество того или иного ингредиента теста, плохое вымешивание теста или то, что тесто слишком долго или наоборот, мало отстаивалось.

Скорее всего, вы нарушили рецептуру и потому тесто получается липким. Недостаток сливочного масла или муки может повлиять на липкость теста. Сливочное масло неподходящей жирности может стать причиной липкости теста, так же влияет на липкость теста и количество клейковины в муке. Эта проблема решается добавлением этих ингредиентов.

Лайфхаки, которые помогут сделать так, чтобы тесто не прилипало к рукам и поверхности.

Правильно приготовленное дрожжевое тесто не должно прилипать к рукам. Чаще такая ситуация происходит потому, что в рецепте допущена ошибка. Следует правильно сделать опару и дать ей постоять не менее двух часов. При таком подходе тесто липнуть к рукам не должно.

Если липнет песочное тесто, просто добавьте в состав теста больше сливочного масла.

При работе с различными видами теста, чтобы оно не липло, можно использовать любое растительное рафинированное масло. Обработайте им руки, разделочную доску и даже скалку.

Помочь сможет и вода. Во время лепки просто периодически смачивайте руки водой.

Раскатывать тесто будет легче, если его обернуть пищевой пленкой и на 20 минут положить в холодильник. После охлаждения тесто обычно не прилипает к рукам и поверхностям.

Чтобы тесто легко отставало от доски или стола, посыпьте их мукой.

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