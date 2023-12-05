Тісто липне до рук та столу: що робити, щоб цього не було

Що додати до тіста, щоб воно не прилипало до рук

Під час роботи з тістом воно може липнути до рук чи столу, рватися. Причини цього можуть бути різними, це може бути не достатня кількість того чи іншого інгредієнта тіста, погане вимішування тіста або те, що тісто занадто довго чи навпаки, мало відстоювалося.

Скоріш за все, ви порушили рецептуру і тому тісто виходить липким. Нестача вершкового масла або борошна може вплинути на липкість тіста. Вершкове масло невідповідної жирності може стати причиною липкості тіста, так само впливає на липкість тіста і кількість клейковини в борошні. Ця проблема вирішується додаванням цих інгредієнтів.

Лайфгаки, які допоможуть зробити так, щоб тісто не липло до рук і поверхонь

Правильно приготовлене дріжджове тісто не повинно липнути до рук. Найчастіше така ситуація відбувається тому, що в рецепті допущена помилка. Варто правильно зробити опару і дати їй постояти щонайменше дві години. За такого підходу тісто липнути до рук не повинно.

Якщо липне пісочне тісто, просто додайте до складу тіста більше вершкового масла.

При роботі з різними видами тіста, щоб воно не липнуло можна використовувати будь-яку рослинну рафіновану олію. Обробіть ним руки, обробну дошку та навіть качалку.

Допомогти зможе і вода. Під час ліплення просто періодично змочуйте руки водою.

Розкачувати тісто буде легше, якщо його обернути харчовою плівкою і на 20 хвилин покласти в холодильник. Після охолодження тісто зазвичай вже не прилипає до рук та поверхонь.

Щоб тісто легко відставало від дошки чи столу, посипте їх борошном.

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