Вірменія відмовилася взяти участь у зустрічі ОДКБ в Москві

Єреван також не відвідував засідання Організації в Мінську.

Очільник парламенту Вірменії Ален Симонян не братиме участь в зустрічі у межах Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка відбудеться у Москві 19 грудня.

Про це заявила речниця голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян, пише News Armenia.

"Голова Національних Зборів Вірменії Ален Симонян не візьме участі у виїзному засіданні Ради Парламентської Асамблеї ОДКБ, яке відбудеться у Москві 19 грудня", - повідомила прессекретарка.

Зазначається, що у засіданні також не візьме участь делегація Національних Зборів Республіки Вірменія.

"Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом", - наголосила Хачатрян.

Нагадаємо, Вірменія вже не приїздила на засідання ОДКБ, яке відбулося в Мінську 23 листопада. Зокрема, для Москви таке рішення Єревану стало несподіванкою.

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