Як приготувати смачні голубці: чим замінити рис у фарші

Чим можна замінити рис в голубцях, щоб було дуже смачно

Класичні голубці традиційно готують з різних видів м'яса, точніше фаршу та доведеного до напівготовності рису.

Щоб урізноманітнити смак голубців, можна додати інші інгредієнти

Що додати до фаршу замість рису, щоб приготувати смачні голубці

Найчастіше, замість рису додають інші крупи.

Для голубців можна використовувати гречку. Але ця крупа відрізняється від нейтрального на смак рису набагато яскравішим присмаком, і це не завжди подобається господиням, оскільки гречка перебиває смак інших інгредієнтів голубців.

Хороші відгуки про перлову крупу. Вона не має такого вираженого смаку, як гречка і гармонічно замінює рис в голубцях. Перед додаванням, її потрібно попередньо замочити, а потім відварити до напівготовності.

Можна сміливо експериментувати з ячною крупою і навіть з вівсяними пластівцями. Плюс вівсяних пластівців в тому, що вони не лише гармонійно поєднуються з м'ясом та овочами, а й ще роблять начинку щільнішою, завдяки чому голубці точно не розваляться під час приготування.

Булгур відмінно поєднується з м’ясом, тому голубці вийдуть цікавими та якісними. Попереднє варіння не потрібне.

Якщо ви хочете приготувати смачні голубці, зверніть увагу на кіноа. Цей різновид амаранту має незвичайний горіховий присмак, завдяки чому звичайні голубці стануть значно смачнішими.

Є ще одна альтернатива рису в фарші, яка зробить голубці смачними — це гриби. Завдяки такому незвичайному інгредієнту в голубцях вони виходять дуже апетитними. Найпростіше, використовувати печериці. Вони чудово поєднуються з фаршем. Голубці виходять дійсно смачними.

В решті решт можна взагалі обійтися без круп – досить просто додати улюблені овочі. Можна, наприклад, ввести моркву, картоплю, подрібнений кабачок і капусту, солодкий перець.

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