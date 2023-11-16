У РФ знашли мертвим ще одного генерала та його дружину

У РФ знайшли мертвим чергового військового командувача разом з дружиною.

Екскомандувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ 68-річного Володимира Свиридова знайшли мертвим у своєму будинку. Поруч із ним лежало тіло його 72-річної дружини Тетяни Свиридової.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За даними каналу, тіла знайшли вдень 15 листопада у їхньому будинку у селищі Аджієвському Ставропольського краю. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня до того.

"Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено", - пише Baza.

Що стало причиною загибелі екскомандувача ВПС РФ та його дружини - наразі невідомо.

Зазначається, що Свиридов командував 6-ю армією ВПС та ППО Росії, яка дислокується в Санкт-Петербурзі, від 2005 до 2009 року.

Загибель російських військових топменеджерів

Раніше у російському Краснодарі невідомий застрелив командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, який причетний до терористичного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.

Крім того, у квітні знайшли мертвим у слідчому ізоляторі Якутська першого заступника генерального директора та головного інженера "Якутськенерго" Ігоря Шкурка. Суд відправив топменеджера до СІЗО 31 березня — наступного дня після затримання у справі про хабар.

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