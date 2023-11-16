В РФ нашли мертвым еще одного генерала и его жену

В РФ нашли мертвым очередного военного командующего вместе с супругой.

Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ 68-летний Владимир Свиридов был найден мертвым в своем доме. Рядом с ним лежало тело его 72-летней супруги Татьяны Свиридовой.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По данным канала, тела были обнаружены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском Ставропольского края. По предварительной информации, супруги погибли около недели до того.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышение допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено", – пишет Baza.

Что стало причиной гибели экс-командующего ВВС РФ и его супруги — неизвестно.

Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России, которая дислоцируется в Санкт-Петербурге, с 2005 до 2009 года.

Гибель российских военных топ-менеджеров

Ранее в российском Краснодаре неизвестный застрелил командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к террористическому удару по Виннице 14 июля 2022 года.

Кроме того, в апреле нашли мертвым в следственном изоляторе Якутска первого заместителя генерального директора и главного инженера "Якутскэнерго" Игоря Шкурко. Суд отправил топ-менеджера в СИЗО 31 марта — на следующий день после задержания по делу о взятке.

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