У російському СІЗО помер ще один топменеджер за загадкових обставин — ЗМІ

Суд відправив топменеджера до СІЗО 31 березня — наступного дня після затримання у справі про хабар.

Про це пише "Комсомольської правди" та The Moscow Times.

У камері слідчого ізолятора було виявлено чоловіка без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено.

Примітно, що Шурко не погоджувався з арештом і оскаржив його прямо перед своєю загибеллю, 3 квітня. У Слідчому комітеті коментувати те, що сталося, відмовилися. "Якутськенерго" проігнорувало офіційні запити від ЗМІ.

49-річний Шкурко відповідав за технічне керівництво компанією. ПАТ «Якутськенерго» належить «Русгідро» та здійснює діяльність у всій республіці.

Хвиля загадкових смертей топменеджерів енергетичної галузі Росії почалася 2022 року. У січні в елітному селищі Ленінський під Петербургом знайшли мертвим 60-річного голову транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана. Поруч лежала записка, в якій він скаржився на біль у зламаній нозі.

У березні в Ленобласті виявили тіло заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Він також залишив передсмертну записку, зміст якої вирішили не розголошувати.

У квітні в московській квартирі було знайдено мертвими віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва, його вагітну дружину та 13-річну доньку. За версією слідчих, Аваєв застрелив членів сім'ї, а потім наклав на себе руки.

Крім високопоставлених керівників компаній, пов'язаних з нафтогазовою галуззю, у зведеннях про суїциди та нещасні випадки фігурували й інші управлінці. Наприклад, у вересні за борт катера впав директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін.

Того ж місяця не стало директора з комунікацій «дочки» РЗ — ТОВ «Цифрова логістика» Павла Пчельникова. За версією слідства, він застрелився у себе вдома у Москві.

Загалом за 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 топменеджерів, бізнесменів та інших російських управлінців.

Нагадаємо, що раніше генерального директора компанії-підрядника російського монополіста "Газпром" Юрія Воронова знайшли мертвим.

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