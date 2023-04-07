Мольфарка передбачила, як Україна поверне Крим та чи будуть там бої

Мольфарка каже, що Росія вже знає про свою поразку.

Мольфарка Олена Стеценко передбачила, як Україна повертатиме окупований Крим. За її словами, Росія добровільно поверне Україні окупований півострів.

Про це вона розповіла ютуб-каналу "Мій світ".

"Ми разом з екстрасенсами не бачили, що відбудеться ще якийсь напад на Кримський міст. Україна не збирається його руйнувати. Але Росія може сама це зробити для, того щоб українські війська з Криму не перейшли до Росії. Росія дуже сильно боїться, що Україна має такий план помсти і буде нападати не тільки на Кримський міст, але й на Москву", - сказала Олена Стеценко.

Мольфарка переконує, що повернення Криму відбуватиметься мирним шляхом.

"Там люди готують тривожні валізки. Те, що зараз готуються евакуаційні заходи, це дійсно так. Ми знаємо, що вивозиться і майно, і родини керівництва. Тому вони вже погодилися з ти м, що Крим все-таки повернеться в Україну. Ми це побачимо. Я не бачила воєнних дій на території Криму, він повернеться мирним шляхом", - сказала вони.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-некромантка Марія Тиха заявила, що розв'язка війни вже скоро, але закінчення варто очікувати наступного, 2024 року.

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