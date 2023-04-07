На Сумщині зафіксовано 68 ворожих "прильотів": є руйнування

Стала відома ситуація у Сумській області станом на 21.00 6 квітня 2023 року.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 "прильотів" з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. На жаль, є руйнування.

Середино-Будська громада: з території РФ був артилерійський обстріл - 9 "прильотів". Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище.

Глухівська громада: з території Росії здійснено артилерійський обстріл - 6 "прильотів".

Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів - 8 "прильотів".

Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ (1 "приліт") допомогою БПЛА.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Також був обстріл з АГС - 10 пострілів.

Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл - 11 "прильотів".

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла. Через атаку загарбників загинули шестеро людей.

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