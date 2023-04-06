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Ворог нещадно обстріляв Сумщину: майже 230 "прильотів"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог нещадно обстріляв Сумщину: майже 230 "прильотів"

У Сумській області за добу стався 161 "приліт" / Фото: Сумська ОВА

На жаль, є руйнування

Ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 5 квітня 2023 року. 

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

  • Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської. Зафіксовано 229 прильотів – ракетний обстріл, а також з РСЗВ, мінометів, артилерії та АГС. На жаль, є руйнування.
  • Краснопільська громада: ворогом завдано обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств.
  • Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) пошкоджено 3 приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу.
  • Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 прильоти), а потім ще один (8 прильотів). Внаслідок останнього обстрілу пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.
  • Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 5 прильотів та стріляли з АГС – 8 пострілів.
  • Білопільську громаду росіяни обстрілювали з АГС (70 пострілів) та мінометів – 56 прильотів.

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв внаслідок обстрілу Костянтинівки зросла. Через атаку загарбників загинули шестеро людей

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Дата публікації
Перегляди
419
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