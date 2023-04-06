Арестович розповів про дві важливі зміни на фронті

За словами Арестовича, ЗСУ відгамселили ворога у Мар'їнці і посунули ворожі позиції в Авдіївці.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на фронті є дві важливі зміни.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Є дві зміни: у Мар'їнці ми їх відгамселили і вони це визнали, і у районі Авдіївки їх посунули з позицій "трохи", – повідомив Арестович.

За його словами, у Бахмуті тривають важкі бої, як у центрі міста, так і навколо по периметру.

"Наші ефективно обороняються, реагують на штурмові дії противника. Ситуація стабільно важка, але контрольована. Поки що повного оточення нема, оборона ведеться", – уточнив він.

На інших напрямках фронту тривають бої місцевого значення, підсумував Арестович.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, від чого залежатиме результат битви за Бахмут. У місті ЗСУ продовжують утримувати західну частину міста.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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