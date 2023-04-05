Оборона Бахмута: військовий експерт пояснив, від чого залежатиме результат битви

Більша частина Бахмута перебуває під контролем ворога. ЗСУ тримають під контролем західний "висотний" район Бахмута, де можливо вести оборонні дії.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів про можливий результат оборони Бахмута в інтерв'ю Оbozrevatel.

Він запевнив, що оборона міста триватиме доти, доки діятиме "дорога життя", через яку наші військові отримують все необхідне та вивозять поранених.

Експерт наголосив, що ця "дорога життя" перебуває під контролем російської артилерії. Він пояснив, що перспективи битви безпосередньо залежать від можливостей українських десантників, які тримають горловину, через яку проходить "дорога життя".

"Як довго наші сили та засоби зможуть утримувати цю горловину, важко сказати, бо це залежить і від технічних та людських можливостей путінських військ", – заявив Селезньов.

Він нагадав про заяву керівника пресслужби українських Сил оборони Сергія Череватого про те, що у Бахмуті знизилась інтенсивність артилерійського вогню та кількість піхотних атак. Тож це свідчить про те, що армія РФ виснажується.

"Чи здадуть українські Сили оборони Бахмут, чи будуть змушені відійти на інші рубежі та позиції в районі Часового Яру, чи продовжуватимуть тримати оборону – результат залежить від збігу низки чинників", – сказав Селезньов.

Нагадаємо, що ворог наступає не лише на Бахмутському, але й Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському напрямках.

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