Оборона Бахмута: военный эксперт объяснил, от чего будет зависеть исход битвы

Большая часть Бахмута находится под контролем неприятеля. ВСУ контролируют западный "высотный" район Бахмута, где возможно вести оборонные действия.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал о возможном исходе обороны Бахмута в интервью Оbozrevatel.

Он заверил, что оборона города будет продолжаться до тех пор, пока будет действовать "дорога жизни", через которую наши военные получают все необходимое и вывозят раненых.

Эксперт подчеркнул, что эта "дорога жизни" находится под контролем российской артиллерии. Он пояснил, что перспективы битвы напрямую зависят от возможностей украинских десантников, держащих горловину, через которую проходит "дорога жизни".

"Как долго наши силы и средства смогут удерживать эту горловину, трудно сказать, потому что это зависит и от технических и человеческих возможностей путинских войск", – заявил Селезнев.

Он напомнил о заявлении руководителя пресс-службы украинских Сил обороны Сергея Череватого о том, что в Бахмуте снизилась интенсивность артиллерийского огня и количество пехотных атак. Это свидетельствует о том, что армия РФ истощается.

"Сдадут ли украинские Силы обороны Бахмут, будут ли вынуждены отойти на другие рубежи и позиции в районе Часового Яра или будут продолжать держать оборону – результат зависит от совпадения ряда факторов", – сказал Селезнев.

Напомним, что враг наступает не только на Бахмутском, но и на Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях.

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