Дівчина спить у собачій будці: навіщо вона це робить (фото)

21-річна американка стверджує, що це не фетиш, а – терапія.

Лія Паркер зі США стверджує, що їй подобається спати в собачій будці, яку вона вважає "безпечним місцем", що захищає від довколишніх факторів.

Про це 21-річна дівчина розповідає та показує в TikTok, повідомляє New York Post.

Ролики її незвичайної схованки наразі збирають тисячі переглядів.

"Я справді користуюся нею щодня, і там іноді приємно тусуватися", – каже Лія.

Дівчина часто ділиться відеозаписами свого "собачого помешкання" зі своїми понад 112 тис. підписників у TikTok.

В одному з роликів інфлюенсерка провела екскурсію для глядачів собачою будкою, яку вона прикрасила ковдрами, плюшевими ведмедиками та наклейками, щоб створити відчуття домашньої атмосфери.

Незважаючи на тісні розміри, Лія вважає, що її незвичайне спальне місце набагато зручніше, ніж її двоспальне ліжко. Паркер спить там не через якийсь пухнастий фетиш, а з міркувань "самозаспокоєння".

"Це допомагає мені регулювати емоційні та симптоматичні проблеми. Для мене це схоже на обійми і наче схованку десь окремо від того, що мене надихає або засмучує", – поділилася дівчина.

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За її словами, ідея такої психологічної детоксикації виникла в результаті її зростання в "руйнівній" родині. Тоді Лія часто шукала притулку в затишних куточках, таких як гардероб. Вона згадувала, як набивала шафу подушками та ковдрами, щоб імітувати "теплі обійми".

Це бажання продовжилося і в підлітковому віці Лії, тож вона вирішила відтворити свій дитячий "подушковий" форт із собачою будкою, яка мала такі ж зручні розміри.

"Мені подобається моє безпечне місце, мені подобається, що воно розташоване в окремій кімнаті, і тому я почуваюся повністю відключеною від решти мого життя та всього, що я асоціюю з тригерами чи стресовими факторами", – поділилася Паркер.

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Вона стверджує, що навіть розмовляла з кількома терапевтами та психіатром, яким сподобалася така ідея і вони її підтримали.

Незважаючи на нібито схвалення експертів, безжальні ТікТокери критикують схованку Лії, вважаючи, що її сон сон там викликає клаустрофобію та свідчить про затримку розвитку.

"Ти, мабуть, жартуєш, як тобі не соромно", – глузував один коментатор, а інший написав, що "це має такий клаустрофобний вигляд".

"Дитинство? Клітка? Що?" — вибухнув інший.

Паркер сказала, що деякі недоброзичливці навіть звинуватили її в тому, що вона намагалася реалізувати якусь фантазію про БДСМ.

"Я знала, що більшість людей не зрозуміють або подумають, що це дивно. Люди люблять ненавидіти та засуджувати те, чого вони не розуміють, а люди в Інтернеті швидко роблять припущення. Я впевнена, що якби це була картонна коробка чи ковдра, це нікого б не хвилювало", – розповіла Лія.

Вона додала, що звинувачення в сексуальному фетиші викликають у неї особливу "незручність".

"Таке відчуття, що вони навмисно фетишизують те, що, як я ясно дала зрозуміти, пов’язане з травмою. Але це не моя робота – доводити себе цим людям", – зазначила Паркер.

Однак інфлюенсерка отримує переважно позитивні відгуки, а багато її шанувальників навітьвисловлюють бажання приєднатися до такого "клубу".

Паркер каже, що просто сподівається "дестигматизувати ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) і довготривалі наслідки травми".

"Я відчуваю, що багато людей соромляться того, що приносить їм комфорт, але я подумала, що якщо будка може допомогти мені, вона також може допомогти іншим", – сказала Лія.

Нагадаємо, британець стверджує, що через розлад харчової поведінки живе на дієті з шоколадних великодніх яєць.

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