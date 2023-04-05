Девушка спит в собачьей будке: зачем она это делает (фото)

21-летняя американка утверждает, что это не фетиш, а терапия.

Лия Паркер из США утверждает, что ей нравится спать в собачьей будке, которую она считает "безопасным местом", защищающим от окружающих факторов.

Об этом 21-летняя девушка рассказывает и показывает в TikTok, сообщает New York Post.

Ролики ее необычного тайника сейчас собирают тысячи просмотров.

"Я действительно пользуюсь ею каждый день, и там иногда приятно тусоваться", – говорит Лия.

Девушка часто делится видеозаписями своего "собачьего дома" со своими более 112 тыс. подписчиками в TikTok.

В одном из роликов инфлюэнсер провела экскурсию для зрителей своей "собачьей будкой", которую она украсила одеялами, плюшевыми мишками и наклейками, чтобы создать ощущение домашней атмосферы.

Несмотря на тесные размеры, Лия считает, что ее необычное спальное место гораздо удобнее, чем ее двуспальная кровать. Паркер спит там не из-за пушистого фетиша, а из соображений "самоуспокоения".

"Это помогает мне регулировать эмоциональные и симптоматические проблемы. Для меня это похоже на объятия и как тайник где-то отдельно от того, что меня вдохновляет или огорчает", – поделилась девушка.

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По ее словам, идея такой психологической детоксикации возникла в результате ее роста в "разрушительной" семье. Тогда Лия часто искала убежища в укромных уголках, таких как гардероб. Она вспоминала, как набивала шкаф подушками и одеялами, чтобы имитировать "теплые объятия".

Это желание продолжилось и в подростковом возрасте Лии, поэтому она решила воспроизвести свой детский "подушечный" форт с собачьей будкой, имевшей такие же удобные размеры.

"Мне нравится мое безопасное место, мне нравится, что оно расположено в отдельной комнате, и поэтому я чувствую себя полностью отключенной от остальной моей жизни и всего, что я ассоциирую с триггерами или стрессовыми факторами", — поделилась Паркер.

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Она утверждает, что даже разговаривала с несколькими терапевтами и психиатром, которым понравилась такая идея, и они ее поддержали.

Несмотря на якобы одобрение экспертов, безжалостные ТикТокеры критикуют тайник Лии, считая, что ее сон сон там вызывает клаустрофобию и свидетельствует о задержке развития.

"Ты, наверное, шутишь, как тебе не стыдно", — насмехался один комментатор, а другой написал, что "это выглядит таким клаустрофобным".

"Детство? Клетка? Что?" — взорвался другой.

Паркер сказала, что некоторые недоброжелатели даже обвинили ее в том, что она пыталась реализовать некую фантазию о БДСМ.

"Я знала, что большинство людей не поймут или подумают, что это странно. Люди любят ненавидеть и осуждать то, чего они не понимают, а люди в Интернете быстро делают предположения. Я уверена, что если бы это была картонная коробка или одеяло, это никого бы не волновало", – рассказала Лия.

Она добавила, что обвинения в сексуальном фетише вызывают у нее особое "неудобство".

"Такое ощущение, что они намеренно фетишизируют то, что, как я ясно дала понять, связано с травмой. Но это не моя работа – доказывать себя этим людям", – отметила Паркер.

Однако инфлюэнсер получает преимущественно положительные отзывы, а многие ее поклонники даже выражают желание присоединиться к такому "клубу".

Паркер говорит, что просто надеется "дестигматизировать ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и длительные последствия травмы".

"Я чувствую, что многие люди стесняются того, что приносит им комфорт, но я подумала, что если будка может помочь мне, она также может помочь другим", — сказала Лия.

Напомним, британец утверждает, что из-за расстройства пищевого поведения живет на диете из шоколадных пасхальных яиц.

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